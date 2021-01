Premiera ISTORICA in fotbal! Transferul unui jucator a fost platit in criptomonede! Surprinzator unde va evolua fotbalistul

Un fotbalist a fost transferat in schimbul unor criptomonede.

David Barral a fost transferat de DUX Internacional de Madrid. Clubul care se afla in Segunda B, liga a treia spaniola, a platit pentru mutarea atacantului in varsta de 37 de ani in criptomonede.

Barral a devenit, astfel, primul fotbalist din istorie care a fost transferat in schimbul unor monede virtuale.

Acest lucru s-a intamplat datorita faptului ca echipa care a reusit mutarea este sponsorizata de o firma specializata in cumpararea si vanzarea de bitcoin.

Printre altele, David Barral a jucat, de-a lungul carierei, la Levante, Gijon, APOEL, Orduspor sau in echipa de rezerve a celor de la Real Madrid.

???? OFICIAL | David Barral (@barral23) ha fichado por el @interdemadrid ????️ Firma por la presente temporada con opción de renovar una segunda ➡️ Jugará en la 2ª División B ???? El fichaje se ha efectuado con criptomonedas pic.twitter.com/XSaVPzgQ8a — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 15, 2021