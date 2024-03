Horațiu Moldovan și Aza Gabriela și-au făcut publică relația recent, stârnind interesul publicului și al presei. Cei doi au fost surprinși sărutându-se într-un clip postat pe contul de instagram al cântăreței, confirmând astfel zvonurile care circulau de ceva vreme.

Fosta iubită a lui Dragoș Nedelcu

Aza Gabriela, cunoscută pentru participarea sa la Vocea României în 2015 și colaborările muzicale, a avut o relație anterioară cu Dragoș Nedelcu, care s-a încheiat în 2022. Despărțirea lor a fost atribuită distanței fizice și diferențelor de stil de viață.

”Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treilea an a fost foarte greu. El a stat în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța.

Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu. Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles… Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere.

Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc”, susținea Aza Gabriela, conform Antena Sport.

Horațiu și Aza sunt pe aceeași lungime de undă

Horațiu Moldovan, portarul titular al naționalei de fotbal, transferat recent la Atletico Madrid, în ultima vreme a fost văzut alături de Aza Gabriela. Cei doi par să se bucure de momentele petrecute împreună și de susținerea reciprocă în carierele lor profesionale.

Atât Horațiu cât și Aza au o pasiune comună pentru fotbal, iar aceasta pare să fi fost unul dintre lucrurile care i-au apropiat. În plus, Aza a fost prezentă la câteva meciuri ale lui Horațiu la echipa sa nouă, contribuind astfel la susținerea lui în noul său mediu profesional.

Relația dintre Horațiu Moldovan și Aza Gabriela a devenit publică și a captat atenția publicului, fiind subiect de interes pentru fanii ambilor protagoniști și pentru presa de divertisment.

„Am fost la numeroase meciuri de fotbal, am văzut cum suporterii echipelor trăiau orice moment ca și cum ei erau pe teren și-și susțineau echipa până la finalul celor 90 de minute. Fanii erau alături de echipă pe toată durata meciului, indiferent de rezultatul din teren”, a spus Aza, pentru gsp.