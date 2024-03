Victor Angelescu anunță hegemonia Rapidului: ”Nu am niciun dubiu”

Chiar dacă distanța față de liderul FCSB este una destul de mare după prima etapă din play-off, de șapte puncte, parcursul de până acum le dă speranțe șefilor de la Rapid că pot domina campionatul în viitorul apropiat.

Investițiile făcute de Dan Șucu în infrastructura clubului și în transferuri au făcut ca Rapid să fie unul dintre cele mai puternice cluburi din Superliga României, iar optimismul lui Victor Angelescu este acum la cote înalte.

Victor Angelescu anunță hegemonia Rapidului

Acționarul minoritar de la Rapid este convins că giuleștenii vor domina campionatul intern în următorii ani și că echipa sa va depăși cele trei titluri câștigate până acum.

„Suntem în unul dintre cele mai bune momente ale noastre, trebuie să câștigăm și trofee. Chiar dacă nu câștigăm titlul anul acesta nu am un dubiu că în următorii ani vom câștiga campionatul. Cât timp domnul Șucu va fi implicat și va fi investitorul Rapidului nu am niciun dubiu că vom avea mai multe campionate decât am luat în istorie.

Dânsul a făcut investiții extraordinare. Poate mulți suporteri nu m-au crezut, nu am avut niciodată un ego exacerbat. Și când a venit domnul Șucu s-a zis că Angelescu o să zică că vrea să aibă 51%, nu am avut nicio discuție în contradictoriu cu domnul Șucu legată de investiții”, a spus Angelescu, la Fanatik.ro.

Dan Șucu, primă de 300.000 de euro dacă Rapid prinde cupele europene

O eventuală clasare în afara podiumului pentru Rapid ar putea însemna și ratarea calificării în competițiile europene. În acest sezon, giuleștenii au părăsit și Cupa României, încă din faza grupelor.

Formația pregătită de Cristiano Bergodi va juca pe terenul Universității Craiova în următoarea rundă din play-off, sâmbătă, 30 martie, de la ora 21:00. Giuleștenii vor primi ulterior vizita lui CFR Cluj, iar în ultimele două runde din turul play-off-ului sunt programate meciurile cu Sepsi (acasă) și FCSB (deplasare).

• 300.000 de euro este prima anunțată de Dan Șucu la Rapid pentru calificarea în cupele europene, sumă care va fi împărțită de staff și jucători

• 500.000 de euro este prima pentru titlu la Rapid