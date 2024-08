Care este starea tatălui lui Lamine Yamal, la o zi după ce a fost înjunghiat 

Mounir Nasraoui (36 de ani), tatăl lui Lamine Yamal (17 ani) - starul celor de la FC Barcelona & campion european în 2024 cu naționala Spaniei - a fost înjunghiat într-o parcare din cartierul Rocafonda din orașul catalan Mataro.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media faptul că tatăl lui Yamal se află în afara oricărui pericol în acest moment și că totul este sub control, la aproape o zi după ce a fost înjunghiat în propriul cartier.

”Mounir, tatăl lui Lamine Yamal, nu se află sub niciun pericol în acest moment. Situația este sub control, după ce a fost înjunghiat miercuri, într-o parcare”, a scris italianul pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X.

