Anunt urias: tara din Europa care e gata sa renunte definitiv la masti intr-o luna! "Ne reluam viata normala!"

Dupa ce s-au vaccinat masiv, scapa si de masti!

Britanicii se gandesc sa renunte la acoperirea fetei incepand cu lunia iunie. In Anglia, mastile au fost obligatorii in magazine si in mijloacele de transport, dar nu si in spatii deschise.



Pana acum, 33 de milioane de oameni s-au imunizat impotriva COVID in Marea Britanie. Premierul Boris Johnson spera sa ridice restrictiile tot in luna iunie, dar o decizie finala va fi luata in functie de cativa indicatori de control asupra pandemiei. Numarul cazurilor de COVID din UK a scazut enorm in mail, dupa ce tot mai multi cetateni s-au vaccinat.