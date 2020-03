Anunt SURPRINZATOR al unui cercetator! Coronavirusul ar fi aparut in Europa inca din octombrie 

Mai multi doctori din Lombardia au raportat cazuri neobisnuite de pneumonie in noiembrie, desi virusul nu ar fi ajuns in Italia pana in ianuarie.

In urma unei cercetari realizate in Italia, a reiesit o concluzie neasteptata: coronavirusul s-ar fi putut raspandi in Europa inca din luna octombrie. Oamenii de stiinta sustin ca sute de pacienti au fost dusi la spital cu o forma serioasa de pneumonie si simptome asemanatoare cu gripa. Unii dintre ei au fost internati cu simptome asemanatoare cu cele provocate de COVID-19 si au murit ulterior in spital.

Expertul epidemic, Adriano Decarli a vorbit despre aceasta varianta, analizand situatia.

"Vrem sa stim daca virusul era deja in Italia la sfarsitul lui 2019 si daca da, de ce a ramas nedetectat pentru o perioada relativ lunga, pentru a avea o imagine mai buna de ansamblu in cazul in care ne confruntam cu un al doilea val de epidemie", a declarat Adriano Decarli conform Daily Star.

Directorul Institutului de Cercetare Farmaceutica, Giuseppe Remuzzi, a declarat ca doctorii din Lombardia au raportat cazuri neobisnuite de pneumonie anul trecut, desi virusul nu ar fi ajuns in Italia decat in ianuarie.

Acesta sustine ca pacientii aveau lichid in ambii plamani, febra, tuse, se simteau epuizati si dificultati de respiratie. Remuzzi a adaugat ca descoperirile ar putea arata ca virusul poate sa ramana nedetectat pentru cateva luni.

"Niciunul dintre aceste cazuri nu a fost etichetat ca COVID-19 deoarece nu era cunoscuta existenta virusului", a declarat Remuzzi.