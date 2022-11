de Alexandru GANCI

Nascuta din dragostea unei dansatoare la bara pentru DJ-ul din club, Vanessa a crescut intre droguri, prostitutie si proxeneti. Cu toate acestea familia sa a fost mereu unita si a facut tot ce a putut pentru ca Vanessa sa poata avea o viata mai buna.

Cand s-a hotarat sa devina si ea dansatoare exotica la bara, precum mama sa, tatal sau a invatat-o de ce trebuie sa se fereasca si mai ales de cine trebuie sa stea departe. Viata sa a luat o alta directie cand manager-ul clubului la care lucra i-a spus ca ar putea sa isi foloseasca capacitatile atletice pentru a deveni un star in MMA.

Dupa cateva sedinte de antrenament s-a indragostit de sport si a incercat sa lupte in primul meci. S-a lovit mai tare cand a cazut de pe bara decat in toata cariera sa de MMA.

“Am cazut de la 3 metri direct in cap, m-am ridicat si am mers pe o canapea. Imi amintesc doar ca am adormit cu capul pe punga de gheata. Cred ca am avut o comotie”

Supranumita Lil Monster, Vanessa are 9 victorii in MMA si 4 infrangeri, iar pana acum este neinvinsa in UFC.

A intrat in atentia publicului atunci cand a sarit in bratele lui Joe Rogan la interviul de dupa meci, dar intre timp aceasta a devenit miscarea sa semnatura dupa fiecare victorie