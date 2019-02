Sportul care a luat cu asalt Romania: "Iti lucreaza toata musculatura si te si distrezi!"

Un sport nou cucereste Romania, iar o actrita vrea sa dea lovitura la Romanii au talent!

Bungee workout este inspirat din bungee jumping, perfect pentru cei care vor adrenalina la sala de sport. Andreea e instructor, dansatoare si actrita.

"Numele meu este Alfreda. Prietenii imi spun Freda si am...draci!" spune, in gluma, Andreea Mihaesi.

Andreea combina dansul si fitnessul in aer! Sportul aparut in Thailanda, in 2016, a ajuns si in Romania.

"Te-ajuta in primul rand fizic pentru ca iti lucreaza toata musculatura corpului, te-ajuta pisihic pentru ca te distrezi foarte mult" spune Rebeca Elisei.

Reporter: "Ai putea, cu acest numar, sa participi la Romanii au Talent?"

Andreea Mihaesi: "De ce nu, cred ca ar fi singurul sau primul numar din lume care ar participa cu tematica asta"