"Floyd CIRCweather!" Florian Ceafalau, dupa blatul jenant facut de marele boxer in Japonia, de Revelion

Mayweather a oferit un moment de circ in Japonia.

Floyd Mayweather este fara indoiala cel mai mare boxer din ultimul deceniu, indiferent de categorie, si unul dintre cei mai mari boxeri din istorie. Lista de peste 20 de campioni mondiali pe care i-a invins, faptul ca a parasit ringul fara infrangere, ba chiar mai mult, fara a fi numarat vreodata, l-au transformat pe Mayweather intr-o adevarata legenda.

De cand s-a lasat oficial de box, insa, Mayweather a tinut-o dintr-un circ in altul. Daca gluma de meci cu McGregor a avut scuza banilor, ambii facand cateva sute de milioane de dolari, meciul de Revelion din Japonia nu are nicio logica si nicio explicatie pentru cel care se considera a fi cel mai tare boxer din toate timpurile.

Mayweather a acceptat sa boxeze 3 runde de 3 minute cu Tenshin Nasukawa, un luptator necunoscut la nivel mondial, cu exceptia fanilor inraiti ai sporturilor de contact. La doar 20 de ani, Nasukawa este considerat un adevarat prodigi, avand 28 de victorii in 28 de meciuri de kickbox, din care 22 de KO, si 4 victorii din 4 meciuri in MMA, doua dintre ele inainte de limita.

Mai mult, japonezul are un palmares uluitor la amatori, de 105 victorii, 1 egal si 5 infrangeri.

Cu toate acestea, Nasukawa a interpretat un rol jenant in fata lui Mayweather. Desi nu era nevoie, japonezul s-a aruncat pe jos, dramatizand loviturile lui Mayweather, totul decurgand dupa un scenariu bine pus la punct.

Daca faptul ca Mayweather a acceptat sa urce in ring pentru un meci de 3x3min pentru 10 milioane de dolari e de inteles, circul ce a urmat nu are nicio explicatie si nu e acceptabil pentru nicio suma din lume. Ce a facut Mayweather in Japonia face de ras boxul. Nu avea nevoie de scenariu pentru a face KO un pusti talentat dar departe de cel mai bun boxer din ultimul deceniu.

Istoria boxului nu poate fi cumparata iar ce face Mayweather pune intr-o lumina proasta un sport ce abia a inceput sa dea semne de revenire dupa doua decenii de colaps. Erau atatea moduri elegante de a pune in scena acest meci, insa Mayweather a ales-o pe cea mai proasta dintre ele. Mi-as dori sa il vad pe Mayweather in ring cu boxeri adevarati, sau macari in meciuri adevarate, nu in glume proaste de 10 milioane de dolari.

Iata mai jos o colectie de momente in care japonezul, un sportiv cu sute de meciuri castigate, nu un "civil" luat de pe strada, se pravaleste pe jos la niste lovituri ... normale. Sa nu uitam ca vorbim de Mayweather, nu de Mike Tyson!

Primul knockdown e si cel mai hilar dintre toate! Mayweather abia il sterge cu un croseu pe crestet pe japonez, care se arunca pe jos... poate ar fi de inteles asta, insa felul cum se rostogoleste pe burta si apoi incearca cu greutate sa se ridice este o exagerare clara.





Sarim peste al doilea knockdown pentru ca este unul decent, si trecem la lovitura finala, unde Nasukawa, desi el este cel care conecteaza o lovitura in barba, se pravaleste pe jos in acelasi stil ca la prima lovitura. Concluzia e una singura, japonezul are cea mai proasta "barbie" din istorie sau meciul a fost aranjat. Avand in vedere palmaresul acestuia, cu peste 150 de meciuri castigate si doar 5 pierdute in cariera, trageti voi concluzia...







Iata mai jos meciul in intregime: