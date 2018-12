Lovitura de CIOCAN la categoria grea in box! Cristi Ciocan vrea sa se lupte cu Fury si Joshua in 2019: "Mi-a promis revansa!"

Romanul Ciocan vrea sa se bata la anul si cu Fury si cu Joshua.

Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Pe englez, Ciocan vrea sa-l faca knock-out si la tribunal! Acum trei ani, Fury l-a facut knocko-out pe Ciocan, dar a fost prins dopat dupa meci.

"Ne-am gasit la o gala in Germania, mi-a promis revansa, am vorbit cu el, cu toate ca ne-am sifonat destul de urat in ring" spune Ciocan.

Englezii au anuntat abia dupa un an ca Fury s-a dopat. Ciocan l-a dat in judecata pe Fury.

"Nesportiv din partea lor, din pacate, se practica si nu numai el, am vazut si Povetkin a fost prins dopat de trei ori si tot boxeaza! Toata lumea il vrea pe Joshua. Si eu il vreau!" mai spune boxerul roman.

Regele greilor - Joshua nu-l sperie pe Ciocan.

"Pentru mine nu e un boxer complet. Il vad un boxer mecanic, nu-mi place deloc stilul lui!" spune Ciocan.