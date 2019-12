GALERIE FOTO Cum arata Stadionul Olimpic din Tokyo, finalizat de japonezi inainte de termen

Arena a fost inaugurata oficial.

In timp ce in Romania stadioanele pentru EURO 2020 sunt departe de a fi gata, japonezii au lucrat la foc automat. Constructia arenei principale de la Jocurile Olimpice a durat 3 ani de zile, si chiar daca a inceput cu un an intarziere, aceasta a fost finalizata cu o luna mai devreme decat termenul stabilit.

Principala cauza pentru intarziere a fost faptul ca design-ul propus initial s-a dovedit a fi prea scump, opinia publica contestand vehement costurile uriase. In final, proiectarea a inceput de la zero.

Cu sapte luni inainte de startul Jocurilor Olimpice, stadionul care a costat 1.2 miliarde de euro a fost inaugurat oficial de catre premierul Shinzo Abe, care a salutat designul unic al stadionului, realizat in deplina armonie cu mediul incojurator.

Usain Bolt va fi primul care va alerga pe pista stadionului, pe 21 decembrie, in cadrul unei stafete demonstrative organizate la Tokyo.