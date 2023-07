Xavi e convins în privința jucătorului său: "Are potențialul de a deveni cel mai bun din lume"

Xavi a fost întrebat și despre situația lui Ousmane Dembele, despre care se spune că ar fi dorit insistent de Paris Saint-Germain în această fereastră de mercato. După victoria cu Real Madrid (3-0) din meciul amical disputat la Dallas , la care au asistat peste 82.000 de spectatori,a fost întrebat și despre situația lui, despre care se spune că ar fi dorit insistent deîn această fereastră de mercato.

Xavi: "Dembele are potențialul de a fi cel mai bun din lume pe poziția lui"

Dembele, care a și marcat un gol contra lui Real Madrid, are potențialul de a deveni cel mai bun fotbalist din lume pe poziția sa, crede Xavi, care lasă de înțeles că francezul nu se gândește la plecarea de la Barcelona, în ciuda informațiilor apărute în presă.

"Am spus-o deja de multe ori că Dembele are potențialul de a fi cel mai bun din lume pe poziția lui. Am spus-o inclusiv la prezentarea mea și o repet astăzi. Este un jucător esențial pentru mine.





În ceea ce privește fereastra de mercato, nu o putem controla. Există clauze și este vorba de decizia jucătorului. Depinde de el ce decide, însă eu îl văd că este bine. Ne-a spus că este fericit aici", a declarat Xavi Hernandez, citat de L'Equipe.