Scandal major în Cupa Spaniei la meciul Real Betis - Sevilla! Fekir a înscris din corner, dar partida a fost suspendată după ce un jucător a fost lovit în cap cu un obiect aruncat de fani

Meciul se anunța a fi unul extrem de intens, în contextul în care rivalitatea dintre cele două echipe este cunoscută. Scorul a fost deschis de Sevilla, în minutul 35, prin Papu Gomez, însă golul egalizator a fost o adevărată bijuterie.

Fekir a reușit să marcheze cu o execuție superbă, direct din corner, dar reușita sa de excepție a fost umbrită de un incident petrecut ulterior. În timp ce jucătorii lui Betis sărbătoreau golul care îi relansa în luptă, un suporter din peluza din spatele porții Sevillei a aruncat cu un obiect din tribune.

Obiectul l-a lovit în cap pe 'închizătorul' Sevillei, Joan Jordan, care se afla fix în apropierea arbitrului în acel moment. Fotbalistul a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar partida a fost întreruptă după o serie de discuții cu oficialii cluburilor.

