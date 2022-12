Real Madrid vrea să-l ia neapărat în 2023! Starul pe care Florentino Perez l-a pus în capul listei de transferuri

Florentino Perez a fost aproape de a obține semnătura lui Mbappe, care a ales, în cele din urmă, să rămână la PSG, unde a fost ademenit cu un salariu fabulos.

Acum, președintele lui Real Madrid și-a îndreptat atenția către Jude Bellingham (19 ani), puștiul care are deja 22 de selecții la naționala Angliei și este cotat de site-urile de specialitate la o sumă fabuloasă: 110 milioane de euro.

Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, Real Madrid îl va pune pe Bellingham în capul listei de transferuri.

???? Real Madrid will prioritise a deal for Borussia Dortmund and England midfielder Jude Bellingham in 2023.

???????????????????????????? ???? #BVB ⚪ #HalaMadrid https://t.co/AtPq8ZX3zc pic.twitter.com/kOpjCUkcuW