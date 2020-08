Incepe revolutia la Barcelona! Se anunta schimbari majore dupa RUSINEA cu Bayern Munchen din Champions League! Conferinta de presa a clubului va fi LIVE TEXT, de la ora 14:00

09:24

Infrangerea din sferturile Champions League, scor 2-8 cu Bayern Munchen, a produs un adevarat cutremur asupra clubului de pe Camp Nou. Demiterea antrenorului Quique Setien a fost deja confirmata de presedintele clubului, insa astazi vor fi facute mai multe anunturi importante.



Clubul a programat o conferinta de presa astazi, care este programata sa inceapa in jurul orei 14:00.





Pe langa oficializarea plecarii lui Setien, catalanii vor lamuri si situatia lui Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, dar si a lui Josep Maria Bartomeu, presedintele catalanilor.

Quique Setien (61 de ani) va pleca de la Barcelona dupa doar 6 luni de la numire. Potrivit presei din Spania, principalul favori sa il inlocuiasca in acest moment este

Ronald Koeman (57 de ani), care a mai fost dorit pe Camp Nou si in trecut. Koeman a fost secundul lui Louis van Gaal la Barcelona in sezonul 1998 - 1999. In calitate de principal, Koeman le-a antrenat pe Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton si Everton. In prezent este selectionerul nationalei din Olanda.