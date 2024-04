Joan Laporta a făcut anunțul: ”El va fi antrenorul Barcelonei în sezonul 2024-2025”

Chiar dacă Xavi Hernandez anunțase inițial că va pleca de la gruparea de pe Camp Nou, nemulțumit fiind de rezultatele echipei sale, se pare că acesta a fost convins, în cele din urmă, să rămână la club și din sezonul următor.

Ședința pe care antrenorul a avut-o cu șefii clubului în cursul zilei de miercuri l-a convins pe Xavi să-și respecte înțelegerea cu Barcelona și să continue și din sezonul următor la echipă.

De altfel, tehnicianul a fost luat în calcul ca prima variantă de către șefii Barcelonei, care și-au dorit să-l convingă pe acesta să rămână la echipă înainte de a lua legătura cu un alt tehnician.

După ce Rafa Yuste, vicepreședintele Barcelonei, a confirmat că Xavi va rămâne la echipă, acum a venit rândul lui Joan Laporta să facă anunțul.

”Xavi a deis să rămână la Barcelona. El va fi antrenorul nostru în sezonul 2024-2025”, a spus președintele de la FC Barcelona.

