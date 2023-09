FC Barcelona are viitorul asigurat! Xavi rămâne pe Camp Nou

Negocierile dintre Laporta și tehnicianul de 43 de ani au durat nu mai puțin de două săptămâni. Contractul precedent dintre Xavi și Barcelona s-ar fi încheiat în vara anului 2024.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, cele două părți s-au înțeles pentru prelungirea cu încă un an a acordului. Astfel, Xavi va pregăti gruparea de pe Camp Nou până în vara anului 2025.

???????? Barcelona are now set to confirm Xavi’s new deal valid until June 2025 — one more year added to current deal.

Official statement soon, agreement in place since two weeks and now set to be signed.

Xavi stays with longer contract. pic.twitter.com/jADl6rMdqM