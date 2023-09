Cotat la 32 de milioane de euro conform site-ului de specialitate Transfermarkt, fotbalistul de 18 ani aparține naționalei U23 a Seleção.

Vitor Roque se va alătura clubului blaugrana abia în vara anului 2024, deoarece regulile Federației din Spania nu permit înregistrarea jucătorilor minori dacă provin din alte țări. Catalanii urmăresc să îl adauge pe Roque pe lista tinerilor excepționali, alături de Gavi, Pedri, Ansu Fati și Lamine Yamal.

Vitor Roque will be out for 3 months pic.twitter.com/kDkvC0Kyrk