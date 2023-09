Favoritul lui Xavi de la Barcelona: ”I-aș prelungi contractul cu ochii închiși”

Catalanii nu au avut milă de Antwerp și au marcat de trei ori în prima repriză. Mai întâi, Joao Felix și-a trecut numele pe lista marcatorilor, iar apoi a pasat decisiv pentru reușita lui Robert Lewandowski.

Scorul pauzei a fost stabilit de autogolul la Jelle Bataille. Barcelona și-a continuat asaltul și în partea secundă. Gavi a punctat pentru 4-0 în minutul 54, iar Joao Felix, cu ”dubla”, a stabilit scorul final: 5-0 pentru Barcelona.

După meci, Xavi a vorbit la superlativ despre forma arătată de olandezul Frenkie de Jong. Antrenorul spune că i-ar prelungi contractul ”cu ochii închiși”

”Bineînețels că i-aș prelungi contractul lui Frenkie de Jong cu ochii închiși. E un jucător cheie, e în cel mai bun moment al carierei acum”, a spus Xavi, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

