Erling Haaland, la FC Barcelona?! Răspunsul lui Joan Laporta

Cotat la 180 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul norvegian a semnat cu ”cetățenii” în iulie 2022 un contract valabil până la finele sezonului 2026/27.

Iar de când s-a înțeles cu Manchester City, Erling Haaland a bifat 87 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 81 de ori și să paseze decisiv în 15 situații diferite, în aproape 7000 de minute petrecute la club.

Întrebat despre Erling Haaland, președintele celor de la FC Barcelona, Joan Laporta, a precizat că echipa catalană nu va mai efectua niciun transfer gigantic în perioada de mutări.

”Nu avem nevoie de niciun transfer mare. O să fie mutări, dar nu anticipez nimic grandios, doar jucători pentru echipă. Prioritatea noastră e să avem încredere în echipa pe care o avem acum la dispoziție, nu vrem să distrugem armonia”, a spus Joan Laporta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

