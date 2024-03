Amicalul Spania - Columbia s-a disputat pe teren neutru, pe Stadionul Olimpic din Londra, iar sud-americanii au fost susținuți de peste 30.000 de fani.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Daniel Munoz, în minutul 61. Jucătorul de la Crystal Palace a înscris cu o execuție spectaculoasă după un contraatac pornit de James Rodriguez și continuat cu brio de Luis Diaz.

Columbia a ajuns astfel la o bornă impresionantă, 20 de meciuri consecutive în toate competițiile fără eșec. Selecționerul Nestor Lorenzo, instalat în iulie 2022, a stat pe bancă la 17 dintre aceste partide, iar până acum a înregistrat 12 victorii și 5 remize.

La finalul meciului de la Londra, mai mulți fani columbieni au intrat pe teren și au sărbătorit alături de jucători, stewarzii făcându-le cu greu față suporterilor sud-americani.

Columbia, care nu s-a calificat la ediția din 2022 a Cupei Mondiale, traversează acum o campanie de calificare mult mai bună. Echipa lui Nestor Lorenzo este neînvinsă în primele 6 meciuri din preliminariile CM 2026, ocupând locul 3, cu 12 puncte, sub Argentina (15p) și Uruguay (13p).

Marți, de la ora 21:30, Columbia va juca un nou meci amical pe teren propriu, de această dată contra României, la Madrid, pe stadionul lui Atletico.

