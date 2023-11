Erling Haaland, legendar la doar 23 de ani! Un nou record impresionant stabilit în Champions League

Erling Haaland (23 de ani) a reușit să creeze istorie în lumea fotbalului după ce a marcat un gol crucial împotriva echipei RB Leipzig în ultimul meci din Champions League.

Performanța sa nu doar că a contribuit la victoria echipei sale, Manchester City, cu scorul de 3-2, dar l-a transformat și în cel mai tânăr jucător din istoria competiției care a atins cifra de 40 de goluri.

La doar 23 de ani și 130 de zile, atacantul norvegian a depășit orice așteptare, devenind cel mai tânăr fotbalist care a atins această bornă impresionantă în Champions League. Mai mult decât atât, Haaland a stabilit un alt record notabil, devenind jucătorul cu cel mai mic număr de meciuri care atinge această bornă de excepție - doar 35 de partide.

Comparativ cu alte nume mari din istoria fotbalului, Haaland își depășește cu mult predecesorii în această privință. Ruud Van Nistelrooy, al doilea cel mai rapid jucător la atingerea cifrei de 40 de goluri în Champions League, a avut nevoie de 10 meciuri în plus pentru a realiza acest lucru. La distanță considerabilă se află și nume precum Kylian Mbappé, Lionel Messi și Robert Lewandowski, care au avut nevoie de 59 respectiv 61 de meciuri pentru a atinge această performanță remarcabilă.

