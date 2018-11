EIBAR 3-0 REAL MADRID | Prima reactie a lui Solari dupa UMILINTA! Ce a spus despre demisie: "NU E NORMAL!"

Real Madrid a trait un soc in ultima etapa din La Liga.

Real Madrid a pierdut categoric cu Eibar, 3-0, prima infrangere a lui Solari dupa ce a semnat contractul ca antrenor principal. Solari a criticat intrebarea unui jurnalist despre posibila sa inlocuire.

"Nu am jucat bine, e evident, si acceptam asta. Trebuie sa ne imbunatatim jocul. Eibar a jucat foarte bine, totul le-a iesit si trebuie sa-i felicitam. Rezultatul este dur, desigur, ne asteptam sa venim aici si sa castigam. Trebuie sa muncim si sa indreptam lucrurile care nu au fost in regula astazi, asta e clar.



Nu trebuie sa cautam vinovati. Totul poate fi rezolvat. Am castigat 4 meciuri la rand, am facut unele lucruri foarte bine si trebuie sa ne intoarcem la asta. Nu cred ca a fost o problema de atitudine. Copiii au lucrat din greu, mai bine spus jucatorii pentru ca deja nu mai sunt copii. Nimeni nu a dat mai putin din ce putea. Dar nu s-au ridicat la inaltimea provocarii de astazi.



Am pierdut cateva batalii mici in statul meciului iar ei au continuat in acel ritm, si au mai fost alte detalii care au inclinat balanta. Per total, ne-au fost superiori si trebuie sa-i felicitam pentru o performanta completa" a spus Santiago Solari dupa partida.

A fost prima infrangere a Realului in acest sezon in fata unei echipe din a doua jumatate a clasamentului. "Sa tragi concluzii dupa un singur meci, sa schimbi totul, nu este normal. Eu ma uit la cele 5 meciuri de cand am venit si trag concluziile. Cu siguranta nu a fost un carnaval in vestiar dupa partida. Dar stim ca trebuie sa ne gandim si la celelalte meciuri si sa ramanem pozitivi.

Trebuie sa nu mai primim atatea goluri (19 in 13 partide) si sa marcam mai mult. Asta e treaba antrenorului - echipa sa primeasca mai putine goluri si sa inscrie mai mult, si asta tintim sa facem" a incheiat Solari.