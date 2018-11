EIBAR - REAL 3-0 | SOC total la primul meci dupa ce Solari a semnat contractul! Un jucator care apartine de Barca a DEVASTAT apararea Realului

"Fara Lopetegui, pe cine mai poate da afara acum Florentino Perez?" se intreaba cei de la Marca dupa esecul umilitor cu Eibar. Campiona Europei din ultimii 3 ani a fost invinsa categoric de Eibar pentru prima data in istoria micutei echipe spaniole. La primul meci dupa ce Santiago Solari a semnat contractul de antrenor pana in 2021, Real Madrid a avut o evolutie extrem de slaba.

Real a incercat doar 5 suturi la poarta in prima repriza, in timp ce Eibar a fost mult mai periculoasa si a deschis scorul prin Escalante in minutul 16. Imediat dupa pauza au venit doua lovituri de KO date de Eibar intr-un interval de 5 minute - Enrich si Kike au inscris.

Desi n-a marcat, jucatorul meciului a fost un jucator ... al Barcei! Marc Cucurella, 20 de ani, jucator imprumutat de Barca la Eibar, a creat mai multe faze periculoase si a dat pasa decisiva la golul al doilea.

What a performance from Barça loanee Marc Cucurella (20). His deliveries from the left-hand side for Eibar have left Real Madrid in disarray at the back. Three goalscoring chances created and such calm decision making. ???? pic.twitter.com/NHmB47eABG