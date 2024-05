După Kylian Mbappe și Alphonso Davies, Real Madrid mai pregătește o lovitură

Madrilenii au câștigat titlul în Spania și sunt calificați în finala UEFA Champions League, acolo unde vor întâlni Borussia Dortmund pe stadionul Wembley din Londra.

Chiar dacă sunt aproape de un sezon perfect, conducătorii de pe ”Santiago Bernabeu” pregătesc lovituri spectaculoase în perioada de mercato din vară pentru a ”ataca” și sezonul următor.

Kylian Mbappe s-ar fi înțeles deja cu Florentino Perez pentru a semna cu Real Madrid din vară, iar pe listă se regăsește și numele lui Alphonso Davies de la Bayern Munchen. Dar asta nu ar fi tot.

Trent Alexander-Arnold (25 de ani) ar fi următoarea lovitură pusă la cale de cei de la Real Madrid în următoarea perioadă de mercato, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

Rămâne de văzut dacă Liverpool va fi dispusă să renunțe la fundașul dreapta, titular incontestabil în echipa ”cormoranilor” de peste cinci ani. Potrivit site-urilor de specialitate, Trent va intra în vară în ultimul an de contract cu gruparea de pe Anfield.

