Real pregateste prima 'lovitura'! Perez s-a decis si ii prelungeste contractul unuia dintre cei mai buni jucatori

Karim Benzema este pe punctul de a semna un nou acord cu Real Madrid.

Conform Marca, Florentino Perez este gata sa sa ii prelungeasca contractul lui Benzema. Actualul ccontract se incheie in 2022, iar Real vrea sa prelungeasca perioada cu inca un sezon.

Astfel, madrilenii isi mentin politica de prelungire a contractelor pentru jucatorii de peste 30 de ani. Totusi, pentru a nu se ajunge in situatii de tipul celei a lui Ramos, sau a lui Modric, care au ramas in ultimul an de contract, iar negocierile au fost dificile, Real Madrid vrea sa se asigura ca Benzema va semna cat mai curand noul acord.

Atacantul are peste 270 de goluri marcate in tricoul Realului, in 549 de meciuri. Adus in 2009, de la Olympique Lyon, Benzema s-a indragostit de Santiago Bernabeu si nu a mai plecat. Daca noul contract va fi semnat, Benzema ar ajunge la un total de 14 ani in tricoul galacticilor.