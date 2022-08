Barcelona a mai rezolvat un transfer! Un jucător de la Chelsea semnează cu formația catalană

După ce l-a achiziționat pe Jules Kounde, de la Sevilla, în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, Barcelona forțează transferul unui alt fundaș, cel al lui Marcos Alonso (31 de ani), de la Chelsea.

Cele două cluburi sunt forte aproape de a ajunge la o înțelegere, iar suma transferului ar urma să fie de sub 10 milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Un alt indiciu al faptului că Marcos Alonso urmează să semneze cu Barcelona este că Thomas Tuchel, antrenorul lui Chelsea, a decis să nu îl includă pe fundașul spaniol în lotul pentru meciul cu Everton, din această seară.

Marcos Alonso a crescut la marea rivală a Barcelonei, Real Madrid, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru Bolotn, Fiorentina, Sunderland și Chelsea.

Marcos Alonso is not part of Chelsea squad today as deal with Barcelona is really close - matter of final details then it will be completed in the next days. ???????? #FCB

Callum Hudson-Odoi also not in the squad today. #CFC pic.twitter.com/8F804g1ar5