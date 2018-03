Cea mai tare FAMILIE din istoria fotbalului! Bunicul a castigat 5 Cupe ale Campionilor cu Real, tatal lui a ratat ultimul penalty in finala cu Steaua! El a primit o veste URIASA astazi

Marcos Alonso de la Chelsea a fost convocat in premiera la nationala mare a Spaniei!

Probabil cea mai tare familie din istoria fotbalului isi continua traditia! Marcos Alonso Mendoza, jucatorul celor de la Chelsea, a fost convocat in premiera la nationala Spaniei pentru partidele amicale cu Germania si Argentina! Jucatorul de 27 de ani reprezenta a 3-a generatie care ajunge in nationala mare a Spaniei!

Bunicul lui Marcos Alonso, Marquitos (Marcos Alonso Imaz) a jucat la Real Madrid intre 1954 si 1962, devenind o legenda a clubului cu care a castigat de 5 ori Cupa Campionilor Europeni, fiind convocat in premiera la nationala Spaniei in 1955 la 21 de ani pentru o partida cu Franta. Nu a mai imbracat tricoul nationalei pana 5 ani mai tarziu la un meci cu Anglia. A mai fost convocat in alte 3 randuri, insa nu a intrat pe teren.

Tatal lui Marcos Alonso nu a avut la fel de mult succes la echipa de club, jucand la Atletico si Barcelona, insa a prins mai multe meciuri la nationala, fiind convocat de 32 de ori, jucand in 22 de meciuri. El a fost pe teren si la meciul faimos cu Malta, castigat de Spania cu 12-1 in preliminariile Euro 1984. Tatal lui Marcos Alonso a fost invins de Steaua Bucuresti in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, ratand ultimul penalty la acel meci.