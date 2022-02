Aubameyang, prezentat oficial la Barcelona! Ce număr a ales gabonezul și primele declarații

Atacantul gabonez speră să rupă plasele în La Liga și a ales numărul 25 în echipa lui Xavi, cu care a semnat un contract valabil până în 2025. La prezentarea oficială, ”Auba” a oferit și primele declarații în calitate de jucător al catalanilor.

Aubameyang, primele declarații în calitate de jucător al Barcelonei

"Sunt foarte fericit că am semnat și privesc cu nerăbdare la viitor. Voi da totul. Trebuie să mulțumesc întregului club, este o onoare să fiu aici. Nu am mai jucat de mult timp, dar totul este clar în mintea mea. Sunt gata să joc și să ajut. Știu că ne vom întoarce în top încetul cu încetul.

Visez să rămân cât mai mulți ani aici. Voi munci pentru a sta cât mai mult posibil. Fiecare jucător venit aici trebuie să se adapteze, Barcelona joacă un fotbal incredibil. Trebuie s-o fac și eu, dar sunt gata să joc. Am urmărit multe meciuri și cred că mă pot adapta", a spus, printre altele, Aubameyang, citat de AS.

????❤️ @Auba takes his first steps onto the Camp Nou pitch pic.twitter.com/IrUs3brB1Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2022

Gabonezul va încasa un salariu de 20.000 de euro pe lună la Barcelona. Catalanii i-au ”strecurat” în contract o clauză potrivit căreia acesta poate fi reziliat în 2023.

De-a lungul carierei, gabonezul a mai evoluat pentru Dijon, Lille, Monaco, Sain-Etienne, unde l-a avut coechipier pe Bănel Nicoliță și Borussia Dortmund. În sezonul 2016-2017 a ieșit golgheter în Budesliga, cu 31 de goluri, unul mai mult decât Robert Lewandowski (33 ani).