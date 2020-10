Au filmat o femeie fara acordul ei si risca sa infunde PUSCARIA! Capitanul unei echipe din La Liga poate sta inchis 5 ANI! Scandal MONSTRU in Spania

Trei fotbalisti s-au prezentat, astazi, la un proces in Spania, fiind acuzati pentru distribuirea ilegala a unui videoclip care a devenit viral.

Capitanul lui Eibar, Sergi Enrich si Antonio Luna, in prezent la Girona, au fost acuzati pentru distribuirea unor inregistrari cu o femeie, fara consintamantul acesteia.

Totul s-a petrecut in urma cu 4 ani, cand acestia s-au filmat in timp ce intretineau relatii intime cu femeia, in ciuda faptului ca aceasta nu a fost de acord sa fie filmata.

Cei doi fotbalisti i-au trimis inregistrarea lui Eddy Silvestre, care era coleg cu ei la Eibar in acea perioada, iar ulterior imaginile au devenit virale.

Sergi Enrich, Antonio Luna si Eddy Silvestre s-au prezentat astazi in fata Judecatoriei Penale din San Sebastian, Spania, pentru a depune marturie in proces.

Parchetul solicita cate cinci ani de inchisoare pentru Enrich si Luna, in tip ce pentru Silvestre sunt solicitati trei ani de inchisoare, pentru distribuirea ulterioara a videoclipului.

Enrich si Luna si-au recunoscut faptele, insa au spus ca singura persoana careia i-au trimis filmarea este Silvestre si nu stiu cum a putut ajunge filmarea virala:

"Suntem 100% siguri ca Eddy (n. r. Silvestre) este singura persoana catre care am trimis videoclipul", a declarat Sergi Enrich, potrivit Marca.

Silvestre a negat categoric ca a trimis videoclipul mai departe si a spus ca dupa ce a vazut o parte din el l-a sters.

"In niciun moment nu ne-am gandit ca toate astea se pot incheia in asa fel. Nu am vrut sa ranim pe nimeni", a spus si Antonio Luna, in fata autoritatilor.