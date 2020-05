Are sau nu implanturi? Paige Spiranac, senzatia sexy a golfului, a elucidat misterul formelor care au pus pe jar milioane de barbati

Jucatoarea de golf Paige Spiranac (26 de ani) e una dintre cele mai atragatoare sportive ale momentului, reusind sa patrunda intr-o disciplina exclusivista, rezervata in special barbatilor.

Talentul de a ghida mingea cu crosa, dar si frumusetea fizica, au adus-o pe americanca in urma cu cativa ani pe afisul marilor turnee profesioniste. De altfel, multi au acuzat-o ca, de fapt, s-a folosit de felul in care arata pentru a primi aceste invitatii din partea organizatorilor.

Intre timp, Spiranac a luat o pauza de la competitiile majore, concentrandu-se sa-si construiasca brandul personal pe retelele de socializare, atat pe Instagram, unde are peste 2 milioane de fani, cat si pe Youtube. Golful n-a disparut insa din viata sa, ea postand deseori imagini si videoclipuri sexy in care isi demonstreaza provocator abilitatile.

Una dintre marile probleme cu care se confrunta Paige in relatia cu admiratorii e legata de dimensiunea sanilor, mai exact de bustul sau extrem de generos. Astfel, pentru ca multi barbati au abordat-o despre acest subiect delicat, intreband-o daca a apelat sau nu la silicoane, ea le-a pregatit curiosilor un raspuns ferm.

”Sunt mandra de decolteul meu, cred ca am un piept frumos si nu vad nimic in neregula. Sunt tanara, increzatoare si imi place sa ma simt sexy. Sanii mei sunt cat se poate de reali, nu i-am marit niciodata. Dimensiunea lor variaza, e un lucru care li se intampla des femeilor. Sanii mei devin mai mari in anumite perioade ale lunii, ei pot creste chiar si cu două marimi. De asemenea, daca iau in greutate, atunci si sanii cresc, iar daca pierd din greutate, ei devin mai mici”, a precizat Paige Spiranac intr-o aparitie pe Youtube. Pentru cunoscatori, ea poarta la sutien marimea 34DD (in SUA), corespunzatoare celei 75DD in Europa.

Interesant e si faptul ca americanca se foloseste de sani pentru a juca mai bine golf. ”Ma ajuta mult in pregatirea loviturii, prin felul in care imi ating bratele de sani”, a explicat Paige. De altfel, intr-una dintre ultimele filmulete de pe Instagram, Spiranac s-a folosit exclusiv de sâni pentru a ghida crosa, lucru care n-a încurcat-o deloc, mingea fiind introdusă cu lejeritate în gaură.