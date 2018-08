TRAGEDIE in rugbyul francez! Un jucator de 21 de ani a MURIT in urma unui placaj! Ce s-a intamplat

Jucatorul a decedat la vestiare.

Rugbyul francez este in doliu dupa decesul, vineri seara, a unui jucator de doar 21 de ani, de la echipa de liga secunda Aurillac, in urma unui placaj incasat in timpul unui meci amical, scrie EFE.

Louis Fajfrowski, 21 de ani, a murit chiar la vestiare, dupa ce a fost inlocuit in minutul 60 al confruntarii cu echipa Rodez, acuzand socul unui placaj receptionat cu putin timp inaintea efectuarii schimbarii.

Vizibil afectat in urma loviturii primite, Fajfrowski a reusit totusi sa se ridice de pe teren si sa paraseasca gazonul pe propriile picioare, insotit de un medic, insa la vestiare i s-a facut rau de mai multe ori si in pofida ajutorului medical primit, a decedat in cursul serii de vineri.

''In urma autopsiei pe care o vom efectua vom afla cauza exacta a decesului si daca acesta a survenit placajului incasat in timpul meciului'', a declarat procurorul care a preluat cazul.

Presedintele Federatiei franceze de rugby si mai multe cluburi din prima liga valorica au transmis condoleante in urma tragediei.

La Aurillac a evoluat o perioada si fostul international roman Romeo Gontineac, cel care a devenit ulterior antrenor al ''Stejarilor'', calificand prima reprezentativa la CM de rugby din 2011 din Noua Zeelanda.