E oficial: ReStart si in Motorsport. Cate competitii vor avea loc in weekend

Automobilismul sportiv este al doilea fenomen dupa fotbal care se relanseaza dupa relaxarea masurilor luate de autoritati in cazul COVID 19. In acest weekend, Federatia Romana de Automobilism Sportiv programeaza startul a nu mai putin de cinci campionate.

La fel ca in cazul fotbalului, organizatorii etapelor de motorsport au transmis ca evenimentele se vor desfasura fara spectatori, prin respectarea masurilor de siguranta.

Prima runda din Campionatul National de Viteza in Coasta este programata sambata si duminica la Cheile Gradistei, urmand sa aiba la start nume importante. Mihai Leu, Simone Tempestini, Dan Girtofan, Costel Casuneanu sau Bogdan Cuzma se vor bate pentru cel mai bun timp al traseului de 3,3 kilometri.

Deoarece accesul publicului este restrictionat, federatia a pregatit pentru fani o transmisiune directa a ambelor manse de concurs de duminica, atat pe YouTube, cat si pe pagina de facebook.

Aflat la debutul sub FRAS, Campionatul National de Anduranta se va desfasura simultan cu Campionatul National de Viteza pe Circuit pentru Automobile Istorice in zilele de sambata si duminica pe circuitul Motorpark de la Adancata.

Campionatul National Klausenburg Retro Racing, care in mod traditional se desfasura in centrele oraselor, va debuta in acest weekend exclusiv pe circuitul Speed Park din Bacau pentru a respecta indicatiile transmise de autoritati privind competitiile sportive.



De asemenea, la Bradu, in judetul Arges, va debuta editia 2020 a Campionatului National de Rally Cross. Organizatorii au restrictionat si acolo accesul publicului.

In total, Federatia Romana de Automobilism Sportiv are in jurisdictie nu mai putin de 18 campionate si peste 120 de etape nationale, avand legitimati aproape 1500 de sportivi. Saptamana viitoare sunt programate sa debuteze Campionatul National de Raliuri Dunlop.