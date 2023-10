Tricolorii se pregătesc pentru primul meci al lunii octombrie, duelul cu Belarus, care se va disputa la Budapesta. Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Belarus, iar acolo a vorbit și despre subiectul Daniel Boloca, după prestațiile extrem de bune ale fotbalistului român în tricoul lui Sassuolo.

Boloca a refuzat naționala României, alegând să dea șanse unei posibile convocări din partea Italiei, după ce Edward Iordănescu i-a dat doar 6 minute de joc în amicalul cu Slovenia, scor 1-2, din noiembrie anul trecut.

Selecționerul a venit cu precizări în cazul lui Daniel Boloca

Tehnicianul a oferit noi precizări în cazul lui Daniel Boloca, dezvăluind că fotbalistul i-a transmis clar că prioritatea sa este să evolueze pentru naționala Italiei, în cazul în care există șanse să prindă o astfel de convocare.

„Am spus și dacă mă întrebați... Nu îmi cade bine. Eu știu ce importante sunt momentele astea. E capital ca echipa să rămână conectată și să nu se ducă cu atenția în alte direcții. Am văzut și am fost extrem de surprins că a 'explodat' din nou subiectul ăsta în spațiul public. Hai să fiu scurt și la obiect. Atunci când Daniel Boloca evolua în Serie B după ce evoluase în ligile inferioare și eu am avut trimiși la el la club, urmărindu-l șase luni de zile și, la fel, atunci când eu l-am convocat și a debutat, anumite voci care acum îmi puneau în spate o decizie a unui băiat care e liber să facă ce îi dictează sufletul... Acele voci nici nu-l știau.

Sunt sigur că existau voci nedumerite și când l-am chemat. Eu am descoperit un băiat cu caracter. E o chestiune de timp până când va face pasul spre Serie A. Dacă nu venea acel apel din partea italienilor, continua cu noi. El a spus că dacă există și 1% să reprezinte Italia, atunci asta va face. Noi am încercat să-l cultivăm, el a ales altceva și libertate. Iar cu asta am închis și sper că pentru totdeauna. În final, îmi doresc ca la echipa națională să vină jucătorii valoroși și care vor să joace cu sufletul”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru „dubla” cu Andorra și Belarus

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p

3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția

Editorialul Tuttomercatoweb despre Daniel Boloca

”Convocarea lui Daniel Boloca la naționala Italiei este doar o chestiune de timp, pentru că el este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase realități din campionatul nostru.

Zvonurile îl dădeau printre posibilele convocări ale lui Luciano Spalletti pentru cele două meciuri din octombrie ale naționalei Italiei.

Povestea mijlocașului de la Sassuolo este una de ucenicie, de muncă și de succes.

În urmă cu trei ani juca în Serie D în tricoul lui Fossano. Unde și-a regăsit entuziasmul și drumul pe care credea că l-a pierdut, după ce a purtat și un tricou greu și glorios, precum cel al echipei de tineret a lui Juventus.

Directorul Guido Angelozzi, unul dintre cei mai buni cunoscători de fotbal și fotbaliști din Italia, se îndrăgostește de el. Angelozzi l-a dus la Frosinone.

A jucat, a câștigat Serie B, a fost transferat de Sassuolo și, înainte de asta, a fost convocat de Roberto Mancini pentru stagiul azzurrilor.

A fost noul său început: împotriva lui Juventus a jucat ca titular și de atunci nu a mai părăsit terenul. Adevărat artizan al ideilor de joc ale lui Alessio Dionisi, acum a cucerit pe toată lumea.

Într-un nou început, fără să renunțe niciodată”, a scris editorialistul Tuttomercatoweb Marco Conterio.