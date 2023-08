Românul care a refuzat un salariu de 10 milioane de euro pe an din Arabia Saudită, chemat de club să negocieze un nou contract! 

Radu Drăgușin (21 de ani) a fost cumpărat în această vară de Genoa de la Juventus, "Grifonii" achitând suma de transfer de 5.5 milioane de euro. Stoperul a refuzat o ofertă imensă din campionatul Arabiei Saudite, pentru a evolua în Serie A. Genoa i-a apreciat loialitatea și l-a chemat pe agentul jucătorului la negocieri, pentru a parafa un contract îmbunătățit.

"Refuzul unei asemenea sume arată ce vrea de la cariera sa"

"A apărut o ofertă din Arabia Saudită, dar noi nici nu am luat-o în calcul. M-a sunat un impresar de acolo, ofereau un salariu de 10 milioane de euro pe an. Salariu, plus că plăteau pe el nu știu cât. Nu ne interesează, are 21 de ani, joacă în Italia. Alții se mai duc după bani, dar banii nu sunt totul în viață. Dacă faci carieră, vin și banii. Poți să te duci în Arabia când ai 35 de ani. Nu te duci la 21, cu tot respectul pentru campionatul lor. Majoritatea jucătorilor care au semnat acolo au o anumită vârstă.

Nu e cazul lui Radu. El trebuie să joace la Genoa meci de meci, să fie unul dintre cei mai buni din Serie A. Pentru el nu au fost niciodată primordiali banii. Refuzul unei asemenea sume arată ce vrea de la cariera sa. De multe ori îl întrebam cât vrea să-i fac contractul. 'Cât poți tu, știu că o să faci cel mai bun contract'. Nu s-a interesat niciodată cât iau alții. E un băiat care chiar se concentrează pe fotbal, pe ce are de făcut în teren.

"Am întâlnire cu Genoa, poate primi un contract îmbunătățit"

Mă sunau mulți înainte, acum mă asediază. M-au sunat nu știu câte companii din Anglia, m-a sunat multă lume. Dar nu avem nevoie de nimeni, la nivelul la care joacă el. În Serie A, îl vede toată lumea, nu avem nevoie să facem colaborări cu nimeni.

El se simte foarte bine la Genoa, luni am întâlnire cu ei, s-ar putea să-i prelungesc contractul. Să primească un contract îmbunătățit. Clubul m-a chemat, vom vedea ce se întâmplă. Oricum nu o să plece liber de la Genoa, niciodată. E un club care l-a respectat, l-a ajutat.

După campionatul de Serie B mi-au zis că avea 20 de ani, l-au luat și se așteptau să facă niște greșeli, că își asumaseră să dureze până se impunea titular. 'Dar nu a făcut greșeli, mai mult ne-a ajutat el pe noi, decât noi pe el', așa au zis cei de la Genoa. A fost titular incontestabil și jucător determinant în promovarea echipei.

"Par nebun acum cu 40-50 de milioane, dar știți că previziunile mele se adeveresc"

Nu cred că vine Bonucci la Genoa, dar acum e altă treabă, chiar dacă semenază. Acum doi-trei ani Radu era junior. Și așa, a prins titular în Serie A, a jucat 25 de meciuri. Acum, în momentul de față, el e jucător U21 în România. Anul trecut el a jucat prima dată în Serie B, jucase doar în Serie A, nu cred că are nevoie de readaptare. Toți antrenorii l-au băgat, deși era împrumutat. Asta spune ceva despre calitatea lui. Anul ăsta o să fie mult mai bun, pentru că are jucat anul trecut complet în Serie B, un campionat puternic.

Vorbeam cu un prieten care a fost director sportiv la West Ham. El mi-a zis să-l las în Serie B, apoi încă un an în Serie A, pentru că în Italia te învață să joci. 'Atacanții din Italia sunt figlio di puttana', așa zicea, 'după aia îl duci oriunde în Anglia, de la locul 10 în sus. Nu exclud nici un super top'. Vorbim de Gianluca Nani, omul care i-a avut pe mână pe Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola și Luca Toni.

E un om care cunoaște fotbalul bine și îi place foarte mult Radu, a zis că nu o să am nicio problemă să-l duc în Anglia. Indiferent de sumă, că e 40, 50, 60 de milioane de euro. Poate că par nebun acum cu 40-50 de milioane, dar o să vedeți. Știți că previziunile mele se adeveresc", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, Genoa CFC (FB)