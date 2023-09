Florin Manea, agentului lui Radu Drăgușin, spune că evoluția rapidă a internaționalului român are o bază solidă, construită pe o etică de muncă ireproșabilă și pe o atenție în privința dietei sale.

"Când mă duc la el mai găsesc mâncare lăsată de mine"

"Cred că jucătorii români se accidentează des din cauza intensității de joc din campionatele străine și, posibil, și de la ce mănâncă. Că noi nu mâncăm corect, suntem pofticioși, gurmanzi. Am mai zis, Radu Drăgușin își cântărește mâncarea, știe ce să mănânce înainte de meci, după meci. Atâția carbohidrați, atâta proteină vegetală, atâta proteină animală. A trebuit să câștige rapid masă musculară și a fost criticat în România, spuneau unii că 'e prea mare'. O fi prea mare pentru Liga 1, dar nu e prea mare pentru Lautaro Martinez, Romelu Lukaku sau Dusan Vlahovic. Ca să le faci față trebuie să fii la un anumit nivel fizic, pentru că altfel nu ai nicio șansă în fața lor.

Când te duci la el acasă, nu găsești lapte, nu găsești alte... El bea numai lapte de soia. Dacă mi-a dat și mie regimul? Nu, eu am slăbit altfel. Nu pot să-l fac, nu pot să-l țin. Recunosc că nu am ambiția lui. M-am dus la el, nu aveam pâine, n-aveam nimic. M-am dus la magazin ca să iau pâine. El băga niște scovergi de-alea, crackers... Am fost la cumpărături, am umplut frigiderul meu, separat. Când mă duc la el mai găsesc mâncare lăsată de mine la vizita trecută. 'Ia și mănâncă brânza ta că e tot în frigider', îmi zice.

Are niște meniuri făcute de nutriționiști pe care le respectă cu sfințenie. A văzut la Cristiano Ronaldo că trebuie să știi câte proteine mănânci, să fii atent la tot ce consumi. O să se despice cerul înainte să bea el o cola sau să mănânce o shaorma! Nutriționistul lui Ronaldo i-a făcut primul meniu, apoi a lucrat cu cei de la cluburi și a studiat foarte mult această chestiune. Mâncarea e foarte importantă în pregătire și în recuperare, așa că e foarte atent la acest capitol. Se odihnește bine, nu e genul lui să meargă prin cluburi, chiar a cerut clubului să-i ia un apartament într-o zonă liniștită a orașului, se ține și de școală.

Drăgușin e student în anul 3 la Administrarea Afacerilor

La ultimul interviu am zis că se bagă acum la școală, dar am greșit, e deja anul 3 la facultate. Învață foarte bine, are note bune. Mi-a atras atenția, că e la business, la administrarea afacerilor, și mai are un an și termină. M-a sunat și mama lui și mi-a zis, 'Domne, crezi că un băiat de-al meu nu face facultatea?'. La un moment dat vorbeam cu prietena lui, care e la Arhitectură și făcea un proiect, unde nu-i ieșea ceva. El zicea să schimbe la basement, la structură. I-am zice că ce face, știe și arhitectură acum? 'Dacă învață ea, învăț și eu', mi-a răspuns.

Îi place să învețe, părinții lui vor să aibă școală, educație, au fost foarte stricți. În special maică-sa. Svetlana Simion, campioană la baschet, și Dan Drăgușin, campion la volei. Niște oameni care au știut cum să-l educe. De aia nu contenesc cu laudele pentru el, deoarece continuă să mă surprindă zi de zi cu modestia lui, cu o etică extraordinară a muncii", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

