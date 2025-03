San Marino Stadium, cunoscut în trecut ca Stadio Olimpico di Serravalle, este o arenă multifuncțională localizată în Serravalle, unul dintre cele nouă castelli ale statului San Marino.

Stadionul a fost inaugurat în 1969, are o capacitate de 4.798 de locuri și gazonul natural are dimensiunile 103 metri x 67 metri. A fost redenumit "olimpic" cu ocazia Jocurilor Statelor Mici ale Europei din 1985.

Înaintea partidei cu San Marino, cei de la FRF au anunțat că din cele 4000 de bilete puse la vânzare pentru confruntarea cu România, fanii tricolorilor au cumpărat 3.150 tichete.

Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia-Herțegovina 0-1



Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru, San Marino – ROMÂNIA



Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru , San Marino – Austria (21:45)



Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)



Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)



Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Ciprian Tătărușanu: "E normal ca Mircea Lucescu să dea șanse și celorlalți portari"



După ce veteranul Florin Niță (37 de ani) a apărat contra Bosniei (0-1) în urmă cu trei zile, Horațiu Moldovan este anunțat acum titular pentru partida din San Marino a tricolorilor.

Ciprian Tătărușanu nu crede că decizia lui Mircea Lucescu are legătură cu prestația lui Niță din meciul cu Bosnia, ci mai degrabă ar fi vorba de dorința selecționerului de a-l vedea la lucru și pe Horațiu Moldovan, care are prestații foarte bune la Sassuolo în această stagiune.



"Nu cred că selecționerul l-a scos din poartă pe Niță pentru că ar fi făcut ceva greșit cu Bosnia. El a fost aproape de un miracol și la golul Bosniei. Acum, nu mai sunt meciurile amicale din urmă cu câțiva ani când aveai șansa de a-i da șanse portarului al doilea să apere, așa că e normal să se ofere o șansă și celuilalt când adversarul este unul accesibil.



Nu am urmărit meciurile din Serie B, dar am citit și am stat de vorbă cu fostul meu antrenor (n.r - Paolo Orlandoni, care a fost antrenor de portari la Nantes, iar acum lucrează la Sassuolo). Moldovan face o treabă destul de bună, apără constant bine. Nimic de reproșat, iar oamenii sunt mulțumiți de el. Sper să o țină tot așa", a spus Ciprian Tătărușanu, la Digisport.

Echipa probabilă a României pentru meciul cu San Marino: Moldovan - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Hagi