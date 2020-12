"Voiam sa merg la meciuri, chiar daca nu ne calificam. Nu ma voi duce!" Radoi, afectat dupa RATAREA calificarii la EURO! Cu cine vrea revansa in preliminariile Mondialului

Selectionerul Romaniei a vorbit despre criticile primite dupa ratarea calificarii la EURO, dar si despre infrangerile suferite de nationala.

Mirel Radoi a vorbit intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro si PRO TV despre debutul pe banca nationalei si reactiile negative primite dupa ce Romania a ratat calificarea la Campionatul European din 2020.

"Nu am fost afectat, au fost unele declaratii care m-au deranjat, m-au deranjat de la oamenii pe care ii cunosteam. Dar, asa cum am spus, nu as vrea sa le raspund cu aceeasi moneda. Fara sa imi dau seama, mi-a fost atrasa atentia de catre copiii mei, cum as putea sa arat daca as raspune cu aceeasi moneda.

Eu am fost si genul ala ca jucator, puteam sa fiu mai ironic, sa raspund cu aceeasi moneda, dar in viata lucrurile s-au schimbat, au aparut si copiii. Am avut si norocul sa traim in alta tara, am vazut alta cultura, incercam sa ne educam copiii intr-un fel in care sa nu apara momente negative si sa raspunzi imediat unei persoane care te jigneste.

Nu este dureros, ei nu stiu cat lucram noi de fapt, nu pot sa ii judec pentru ce stiu eu si nu stiu ei. Incerc sa ma limitez. Nu incerc sa iau lucrurile negative si sa ma afecteze, ar insemna sa imi distraga din atentia care ar trebui sa fie pentru fotbal.

E clar ca in momentul de fata, nu sunt placut tuturor, cred ca nimeni in pozitia mea nu ar putea sa fie placut de toata lumea, indiferent daca ai calificare sau nu. Au existat discutii si dupa ce ne-am calificat cu nationala de tineret la EURO.

Nu am fost nervos, ci oarecum deranjat pentru ca era o partida in care reusisem sa castigam si s-au prezentat lucrurile in asa fel incat parea ca se terminase invers. Intr-adevar, nu suntem nici noi de acord cu cele 3 goluri primite si noi acceptam ca am avut un adversar mai slab ca noi, dar si adversarul poate a fost mai slab pentru ca noi l-am supus unei presiuni in care nu a putut sa isi desfasoare jocul. De aici discutiile mele cu voi la conferinta. Am spus si repet, nu neaparat Mirel Radoi, indiferent cine va fi antrenorul nationalei, jucatorii au nevoie de sprijinul vostru, presa e cel mai aproape de suporteri. Si noi putem face asta prin calificari, dar in acelasi timp avem si noi nevoie de sprijin", a declarat Mirel Radoi pentru www.sport.ro si PRO TV.

"Nu ma duc la meciuri, chiar daca voiam!"

Intrebat cum si-ar nota debutul pe banca nationalei, dar si cum se simte stiind ca Romania este gazda Campionatului European, insa nu va avea ocazia sa joace la turneu, Mirel Radoi a oferit un raspuns extrem de sincer.

De asemenea, selectionerul a dezvaluit ca si-ar dori revansa cu Islanda in preliminariile Campionatului Mondial.



"Mi-as da nota 6. Am trecut clasa, probabil ca daca ne calificam la EURO as fi avut puterea sa imi dau un 8, daca ne calificam la EURO si terminam pe primul loc in Nations League imi dadeam un 9.

M-am gandit inainte ca daca Romania organizeaza meciuri de la EURO si nu ne calificam, merg la meciuri. Va spun ca acum, nu o sa ma duc la meciuri, o sa ma uit la televizor, dar nu merg pe stadion. Durerea e mare deja de acum, probabil ca atunci va fi si mai mare.

Noi nu primisem foarte multe goluri din faze fixe, nici in campania lui Cosmin, in ultimul meci am primit gol din faza fixa cu Irlanda de Nord, ar fi bine sa eliminam asta. Chiar daca am avut multe meciuri jucate cu tari nordice in care ni s-a atras atentia, o sa primiti goluri pe faze fixe, am primit tocmai pe contraatac si nu din faze fixe. Mai avem de lucrat, cand iti asumi ca vrei sa faci pressing esti foarte sus, spatiile dintre aparare si portari sunt foarte mari.

Nu avem cum sa antrenam norocul, am incercat, dar pur si simplu nu se poate, dar exista vorba ca norocul ni-l mai facem si singuri. Trebuie sa avem evolutii bune si constante ca sa avem in cap ideea ca putem sa fim si norocosi. Ca un moment de revansa, mi-as dori Islanda si sa avem in fata aceeasi echipa", a spus Mirel Radoi.