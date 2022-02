Pițurcă, săgeți către Edi Iordănescu: ”Echipa națională nu e FCSB. Taică-su e bun prieten cu Gabriel Oprea”

Chiar dacă mai multe voci importante din fotbalul românesc l-au recomandat pentru preluarea postului de selecționer, Pițurcă nu a fost contactat de reprezentanții FRF. Fostul selecționer crede că Iordănescu Jr. va fi criticat dacă naționala se va ”împiedica” în primele meciuri.

Victor Pițurcă: ”Echipa națională nu e FCSB”

„Orice antrenor ar veni la echipă națională trebuie susținut de toată lumea. Ce va reuși Edi Iordănescu vom vedea. Nu am niciun reper. Este un antrenor tânăr, care-și dorește foarte mult.

Sper ca psihic să se gândească la lucrul acesta. Echipa națională nu e FCSB. E altceva. A început și cu stângul, cu implicarea politicului. La primul eșec vă imaginați că va fi luat din toate părțile. Trebuie să aibă un psihic puternic pentru a realiza ceva.

Cum să nu fie ajutat când îl are pe taică-su'? Taică-su' e prieten bun cu Gabriel Oprea. E normal să-l susțină. Eu cum am fost? Am fost la Steaua, la echipa națională de tineret, când am venit la naționala mare au început: 'Pițurcă, pușcăriile, barbutul!'”, a spus Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Meciul de debut al lui Iordănescu Jr. pe banca României va avea loc pe 25 martie, într-un amical cu Grecia. Patru zile mai târziu, ”tricolorii” vor avea un alt test pentru meciurile din Nations League, în compania reprezentativei Israelului.

Nations League, care poate permite României să aibă un traseu mai ușor pentru Campionatul European, va debuta pe 4 iunie. România se va deplasa în Muntenegru pentru primul meci, iar trei zile mai târziu va juca în Bosnia.

Programul României în Nations League:

4 iunie: Muntenegru - România

7 iunie: Bosnia-Herțegovina - România

11 iunie: România - Finlanda

14 iunie: România - Muntenegru

23 septembrie: Finlanda - România

26 septembrie: România - Bosnia-Herțegovina