Panduru ii desfiinteaza pe tricolori dupa egalul cu Irlanda de Nord: "Nu ma asteptam sa fim atat de slabi. Am jucat un singur minut!"

Romania a remizat cu Irlanda de Nord in ultima etapa din Nations League.

Eric Bicfalvi a spalat rusinea tricolorilor cand a egalat in minutul 81 dupa o pasa venita de la Florin Tanase. Scorul final a fost 1-1, iar Romania a trecut in urna a doua valorica, dupa ce Serbia a spulberat-o pe Rusia cu 5-0. Fostul jucator al echipei nationale, Basarab Panduru, nu a fost deloc multumit de prestatia baietilor lui Mirel Radoi.

"Nu ma asteptam niciodata sa ajungem la ultimul meci si sa fim atat de slabi! Am jucat un singur minut, in minutul 81, cand Tanase face actiunea pe partea stanga, centreaza, lui Bicflavi ii vine mingea mai mult sub el, dar baga mingea la coltul scurt, de unde pleaca portarul. Am jucat un singur minut in meciul asta.

Dupa meciul cu Austria, despre care trebuie sa discutam, noi am jucat tot mai putin, ajungand la ultimul meci sa jucam un minut. Culmea e ca ne-a ajuns un minut sa terminam pe locul 20 si, implicit, in urna 2.

Nord-irlandezii de prea slabi ce sunt nu au dat mai multe goluri! Ne-au dominat si au ajuns de multe ori la 16 metri de poarta noastra. Dar au jucat cu unii din liga a doua din Scotia, care nu e pe harta fotbalului. De aceea nu au putut sa dea mai multe goluri. Noi am avut o ocazie si am reusit sa egalam", a declarat Panduru conform Gazetei Sporturilor.