După un prim meci din luna noiembrie încheiat cu un abandon al kosovarilor, după ce aceștia au acuzat scandări rasiste din partea fanilor români, echipa națională s-a impus în fața ciprioților, tot pe cel mai mare stadion al României.

Kosovarii au interpretat într-un mod bizar discursul lui Răzvan Marin



Marți dimineață, kosovarii au vorbit din nou despre întâmplările din meciul România – Kosovo și au făcut referire la declarațiile oferite de Răzvan Marin după victoria tricolorilor din meciul cu Cipru.

Kosovarii au văzut discursul avut de mijlocașul României și au ajuns la concluzia că lui Răzvan Marin îi este teamă că echipa națională va pierde meciul cu Kosovo la ”masa verde”. Presa din Kosovo scrie că, deși Marin este conștient de provocările fanilor români, fotbalistul încearcă să acopere ”marea rușine românească”.

”Ce a spus fotbalistul român Răzvan Marin despre scandalul din București? Răzvan a vorbit despre acest subiect și a declarat că în opinia sa este o lipsă de respect atât pentru tricolori, cât și pentru fotbal în sine.

Răzvan Marin este îngrijorat deoarece, chiar el spune printre cuvinte, știe foarte bine că fanii români i-au provocat pe kosovari cu scandările ’Serbia, Serbia’.

Asta îl îngrijorează pe fotbalistul român, deoarece știe foarte bine istoria dureroasă a poporului albanez în timpul regimului din Serbia și este conștient că au fost niște provocări din partea fanilor români. Totuși, el încearcă să justifice marea rușine românească”, a scris BotaSot.

Ce a spus Răzvan Marin despre scandalul din meciul cu Kosovo

”Sincer, eu personal nu am nicio emoție. Nu am de ce să am emoții. Nu a fost vorba de rasism sau altceva. Arbitrul nu le-a dat voie să intre la vestiar, iar e normal ca UEFA să ne dea meciul la masa verde și să câștigăm cu 3-0. Sper să nu fie interese la mijloc sau politică. Așa ceva nu ar trebui să facă parte din fotbal. Este un sport frumos, pentru oameni, și nu ar trebui să avem astfel de momente. Prin ceea ce au făcut, ei au arătat că nu ne respectă, că nu respectă fotbalul”, a spus Răzvan Marin, după partida cu Cipru, scor 4-1.