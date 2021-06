"Fotbalul e un joc pentru barbati!" Denis Alibec, desfiintat de un fost atacant al nationalei

Ionel Ganea, critic la adresa lui Denis Alibec.

Denis Alibec a revenit pe teren dupa o pauza de trei luni de zile. Atacantul lui Kayserispor a fost chemat de Radoi la nationala pentru amicalele cu Georgia si Anglia, ambele pierdute de nationala "tricolora" ( 1-2, 0-1).

Evolutia atacantului nu l-a multumit pe Ionel Ganea, care nu a ezitat sa-l critice pe jucatorul din atacul nationalei lui Radoi.

"In primul rand, fotbalul e un joc pentru barbati sau barbatesc. Eu, personal, aveam niste obiective, sa nu dea adversarul cu mine pe jos, nu conta ca avea 2 metri, un metru 90. In calitate de atacant, trebuie sa lupti. Trebuie sa lupti pentru tine, pentru echipa. Denis Alibec trebuie sa indeplineasca niste cerinte.

Trebuie sa fii pregatit cand ajungi la nationala, sa joci de placere. In al doilea rand, trebuie sa joci pentru Romania, pentru culori, pentru familie. In al treilea rand, trebuie sa marchezi. Trebuie sa ai reusite. Trebuie sa ai niste obiective. Nu conteaza cu cine joci", a declarat Ionel Ganea la Look Sport.

Ionel Ganea a debut cu o "dubla" in tricoul nationalei Romaniei, pe 3 martie 1999, intr-un meci cu Estonia.

Ganea a imbracat tricoul nationalei de 45 de ori, reusind sa marcheze 19 goluri.