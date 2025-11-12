Cu șanse pur teoretice să se califice la turneul final direct din grupă, tricolorii speră că vor încheia măcar pe locul al doilea, ceea ce pe foaie le-ar aduce un adversar mai facil la barajul de calificare din luna martie, acolo unde au prezența asigurată datorită rezultatelor din Nations League.

Declarațiile lui Marian Iancu au ajuns până în Bosnia

Bosniacii au scris miercuri seara despre scandalul izbucnit la echipa națională în ultimele ore, după declarațiile tranșante făcute de nimeni altul decât fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu.

Acesta s-a arătat deranjat de faptul că Alexandru Dobre, golgheterul celor de la Rapid, nu a fost convocat la echipa națională. Iancu a subliniat că, în opinia sa, Dobre ar fi meritat mai mult decât Ianis Hagi să fie convocat la prima reprezentativă, însă fotbalistul de la Rapid nu poartă un nume cu o rezonanță aparte pentru fotbalul românesc, așa cum este în cazul mijlocașului de la Alanyaspor.

”De ce nu a fost luat Dobre la echipa națională de către Lucescu ?! Pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi și nu a fost supranumit, meritat, ’Regele’! Simplu!

Azi, Dobre este mult peste juniorul Hagi. Este dreptul antrenorului, selecționerului să aleagă. Nici măcar nu trebuie să se justifice. Dar la final, așa cum poate culege laurii victoriei, trebuie să învețe să o și aburească cu talent”, a scris Iancu pe Facebook.

Bosniacii au văzut mesajul postat de Marian Iancu și atacul îndreptat spre Mircea Lucescu și au reacționat.

”Înaintea meciului în deplasare de la Zenica, în România, a izbucnit haosul, provocat de cunoscutul om de afaceri Marian Iancu, care a activat mulți ani în fotbalul românesc și a fost proprietarul Politehnicii Timișoara.

Mai exact, Iancu a fost deranjat de lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu, care nu-l include pe căpitanul echipei Rapid București, Alexandru Dobre, în vârstă de 27 de ani.

Fotbalistul menționat anterior este într-o formă excelentă în acest sezon și a marcat 11 goluri în 17 meciuri, dar Lucescu nu l-a convocat pentru meciurile împotriva Bosniei și Herțegovinei și San Marino”, au scris jurnaliștii de la sportsport.ba.

