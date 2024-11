Kosovarii au părăsit terenul, deranjați că din peluza tricolorilor s-a auzit ”Serbia, Serbia”. Jucătorii au făcut gesturi obscene și provocatoare către fanii români. După mai bine de o oră în care kosovarii au fost la vestiare, centralul Morten Krogh a intrat pe teren și a fluierat finalul jocului.

Amir Rrahmani: ”Solicit ca UEFA și FIFA să ia măsuri!”

Amir Rrahmani i-a acuzat pe fanii români că au avut scandări rasiste împotriva kosovarilor și a declarat că i-a cerut arbitrului danez Morten Krogh să ia măsuri, lucru ce nu s-a întâmplat, ceea ce a dus la decizia de a scoate echipa de pe teren.

Fundașul lui Napoli a cerut ca UEFA și FIFA să ia măsuri împotriva României după evenimentele petrecute pe Arena Națională.

”În această seară au fost insulte și scandări rasiste pe tot parcursul meciului. Am cerut de trei ori să fie luate măsuri. Am intrat la vestiare, iar situația s-a înrăutățit și mai tare. Din acest motiv, ne-am hotărât să nu mai revenim pe teren. Solicit ca UEFA și FIFA să ia măsurile necesare. Țara noastră are un trecut dificil. A fost război, au fost masacre și nu a fost ușor să ajungem aici. Kosovo este Kosovo și așa va rămâne”, a spus Amir Rrahmani, potrivit Gazeta Express.

Bajram Shala: ”Nu există respect!”

Același tip de discurs l-a avut și team-managerul naționalei din Kosovo, Bajram Shala, care a declarat că a fost o lipsă de respect din partea românilor și că au fost încălcate principiile UEFA, mai ales că și în trecut s-au petrecut întâmplări similare.

”Nu putem lua parte la un meci în care principiile de bază ale UEFA nu sunt respectate. A fost un comportament rasist împotriva echipei naționale din Kosovo, așa că am decis să nu mai luăm parte la un meci, pentru că este pentru a doua oară pe același stadion. Nu există respect”, a spus Shala.