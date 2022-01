Curiosul caz al lui Nicolo Napoli. Adrian Mititelu Jr a intat în direct și a explicat tot

Italianul Nicolo Napoli a ajuns astfel la al optulea mandat pe banca echipei familiei Mititelu, ce a promovat în Liga 1 la finalul sezonului 2020-2021. Echipa a schimbat trei antrenori în actualul sezon.

Pe rând, Adrian Mutu, Flavius Stoican și Eugen Trică au stat pe banca echipei din Bănie, însă niciunul nu a convins. Astfel, oltenii s-au orientat către Nicolo Napoli, antrenor ce le-a mai pregătit în România pe Politehnica Iași, FC Brașov, Astra Giurgiu și Drobeta Turnu-Severin.

Adrian Mititelu Jr a intrat ÎN DIRECT și a explicat tot

Fanii au contestat această numire, dar fiul lui Adrian Mititelu a explicat, în absența tatălui încarcerat, cum s-a ajuns ca Nicolo Napoli să revină pe banca echipei ce ocupă poziția 14 în Liga 1.

”Știu că s-a scris mult pe această temă cu Nicolo Napoli. E un om al casei la Craiova. S-a negociat cu mai mulți antrenori. Am ajuns la concluzia că e potrivit să salveze echipa. Așa am considerat noi și, ca urmare a negocierilor pe care le-am avut cu ceilalți antrenori, am decis că el este cel care va munci cel mai mult pentru a realiza acest obiectiv.

Deciziile se iau împreună cu tatăl meu. Nu vă faceți că plouă. Deciziile le ia tatăl meu împreună cu mine. Au plecat antrenori, au venit. Rezultatele nu l-au putut ține în picioare pe un antrenor. Dacă au plecat, au fost demiși pe merit. Niciunul nu a terminat pe loc de play-off. Multe decizii le-am luat și din cauza presiunii suporterilor.

Nu suntem singurii vinovați și nu este vorba că nu avem răbdare cu antrenorii. Ne lăsăm influențați câteodată. Să nu uităm că în 2010, ca urmare a rugăminților suporterilor, tatăl meu l-a adus pe Victor Pițurcă. Acea decizie ne-a costat 7 milioane de euro și 10 ani în afara fotbalului pentru că am vrut sa mulțumim suporterii”, a declarat Adrian Mititelu Jr. la digisport.ro.