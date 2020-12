BREAKING NEWS | Se pregateste o lupta COLOSALA cu doi ROMANI in prim-plan! Benny Adegbuyi vs. Raul Catinas in GLORY? Catinas a fost prezentat OFICIAL de celebra promotie de kickboxing

Raul Catinas (32 de ani) a semnat oficial cu promotia de kickboxing Glory.

Catinas a revenit in kickboxing in acest an, dupa o absenta de patru ani din ring.

Colosul de peste 100 de kilograme a semnat cu Glory, promotie a carei campion mondial este Rico Verhoven si din care fac parte si Benny Adegbuyi sau Badr Hari.

Benny l-a invins saptamana trecuta pe Hari prin knockout si a devenit principalul predendent la centura mondiala.

Promotia Glory a anuntat oficial introducerea lui Raul Catinas la categoria grea si ar putea sa se infrunte in viitor cu Benny.

Catinas are 41 de victorii in palmaresul de kickboxing, dintre care 33 incheiate prin knockout. Raul a fost invins doar 6 ori.

"Raul Catinas, baiatul asta al nostru, este un bun luptator. Benny va avea mari probleme cu Catinas in ring! Ma bucur ca am contribuit si eu la cariera acestor sportivi romani ai nostri pentru ca aproape toti au trecut pe la mine", spunea Eduard Irimia, promoter pentru gale K1, pentru Pro Sport.