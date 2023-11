"Unul dintre cele mai rele jocuri". Reacția lui Xavi după înfrângerea rușinoasă cu Shaktior

Unicul gol al partidei a fost înscris de Danilo Sikan (40). Campioana Ucrainei a mai avut două ocazii bune de gol, în debutul reprizei secunde, dar ter Stegen s-a opus la mingile expediate de Gocioleişvili (48) şi Sikan (57).

FC Barcelona reuşise să câştige primele trei partide din grupă, iar Shaktior a bifat al doilea succes.

Reacția lui Xavi după înfrângerea cu Shaktior

Tehnicianul catalanilor a vorbit despre eșecul din partida din Germania, explicând că echipa trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere mental.

"Am avut momente slabe de joc, nu am gestionat bine posesia mingiei și felul în care am atacat. Este unul dintre cele mai rele jocuri de care îmi amintesc în ultimii ani. Suntem într-o perioadă slabă. Trebuie să ne reorganizăm. Este o rușine, dar trebuie să contiuăm.

Depinde de noi și de jocul următor de pe teren propriu, cu FC Porto. Atunci ne putem califica matematic. Este o problemă de mental, nu de tactică sau fizică. Suntem blocați", a declarat Xavi după meciul din Germania.