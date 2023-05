Deţinătoarea trofeului a deschis scorul prin brazilianul Vinicius Junior (36), echipa antrenată de Pep Guardiola egalând după pauză prin belgianul Kevin De Bruyne (67).

Real Madrid a marcat în fiecare din ultimele 14 meciuri jucate acasă contra cluburilor engleze în Champions League. Cele două echipe s-au întâlnit şi în semifinalele ediţiei trecute, Real Madrid câştigând dubla cu scorul general de 6-5.

Karim Benzema a jucat meciul cu numărul 151 în Champions League, fiind al patrulea în ierarhia all-time a competiţiei, la egalitate cu Xavi. Cristiano Ronaldo are cele mai multe apariţii (183), urmat de Iker Casillas (177) şi Lionel Messi (163).

Golul mijlocașului nu a fost lipsit de controverse. Cu aproximativ 20 de secunde înainte ca belgianul să marcheze, Real Madrid a reclamat că mingea a părăsit suprafața de joc, iar spaniolii ar fi trebuit să beneficieze de un aut.

Unul dintre specialiștii în arbitraj din presa spaniola a analizat faza în urma căreia cetățenii au egalat situația pe tabela de marcaj și a explicat motivul pentru care reușita nu putea fi anulată.

"Galacticii susțin că mingea a ieșit în out înaintea golului marcat de De Bruyne. VAR nu poate revizui faza, deoarce faza de atac a englezilor a început mai târziu, după o minge pierdută de Camavinga. Faza nu poate fi revăzută atât de în urmă", a declarat Pavel Fernadez, citat de sport.es.

Different angles of THAT goal from Kevin De Bruyne. Epitome of ball striking. A masterpiece in motion. pic.twitter.com/Rp0xOkvvUV