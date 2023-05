Erling HaHaland! Cifrele îngrijorătoare ale starului norvegian în Real Madrid - Manchester City

După un start tăcut, Vinicius Junior a deschis scorul în minutul 36, iar Kevin De Bruyne a restituit speranțele „cetățenilor” în partea secundă, când a înscris golul egalizator în minutul 67 al meciului de pe „Santiago Bernabeu”.

Introdus încă din primul minut, Erling Haaland mai mult a absentat din joc. Pep Guardiola nu l-a scos însă de pe teren. De atlfel, antrenorul lui Manchester City nu a apelat la nicio schimbare împotriva lui Real Madrid, iar toți titularii au devenit, automat, și integraliști.

Publicația ESPN a scos cifrele lui Erling Haaland, care a mișcat balonul doar de 21 de ori! Mai mult, sursa l-a comparat cu Ederson, portarul „cetățenilor”, care a avut 29 de atingeri împotriva „Reginei Europei”, Real Madrid.

Erling Haaland had less touches (21) than Ederson (29) against Real Madrid.

What a performance by the Real Madrid backline ???? pic.twitter.com/P0P7DecDwY