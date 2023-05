„Nu înțeleg!” Sergio Aguero critică decizia lui Pep Guardiola după Real Madrid - Manchester City 1-1! Explicația antrenorului 

Scorul a fost deschis de Vinicius Junior, cu o super execuție din afara careului, după o acțiune frumoasă a lui Camavinga, iar Realul a intrat cu avantaj minimum la pauză. Manchester City însă a reușit să „smulgă” un punct pe Santiago Bernabeu datorită golului marcat de Kevin De Bruyne, care l-a învins pe Thibaut Courtois cu o execuție de la distanță.

Astfel, returul va fi cel care va decide finalista din „capul de afiș” al semifinalelor UEFA Champions League. Pentru meciul tur, Pep Guardiola a surprins din nou cu decizia de a nu face nicio schimbare.

Decizia tehnicianului catalan a fost una de neînțeles pentru fostul mare atacant al „cetățenilor”, Sergio Aguero, care a comentat partida de pe Bernabeu. Argentinianul a declarat că nu înțelege de ce Pep Guardiola a decis să nu îl trimită în teren pe Julian Alvarez pentru a întări atacul echipei.

Mai mult, Aguero este de părere că cel care a câștigat Campionatul Mondial alături de Argentina în această iarnă ar trebui să primească mult mai multe minute de joc.

„Ceea ce nu înțeleg e de ce nu l-a trimis pe Julian în teren. Mă întreb, dar e Pep...nu se însoară cu nimeni. Dacă era după mine l-aș folosi aproape în fiecare meci pe Julian pentru că avem nevoie ca el să fie activ și să strălucească”, a declarat Aguero pentru StarPlusLA.

